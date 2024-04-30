الباعور يستقبل السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الكونغو برازافيل

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة، الطاهر الباعور، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، السيد غي كورناي صمبا، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الكونغو برازافيل في ليبيا.

ووحسب المكتب الإعلامي للوزارة، تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة الى بحث القضايا الإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان مستجدات ملف المصالحة الوطنية، باعتبار الكونغو برازافيل رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا والمشكلة من قبل الاتحاد الافريقي لمتابعة الملف الليبي.