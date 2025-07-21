«الباعور» يستقبل القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ثامر الحفني، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، وذلك بحضور أسامة بغني، مدير الإدارة العربية بالوزارة.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يعكس عمق الروابط التاريخية، ويخدم المصالح المتبادلة بين الشعبين.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، والعمل على تطوير أطر التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات التنمية المشتركة.