«الباعور» يستقبل القائم بأعمال السفارة السعودية في ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في ديوان الوزارة اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في ليبيا، عبد الله بن دخيل الله السلمي.

شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي هذا السياق، تم مناقشة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إنهاء الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى سكان قطاع غزة الذين يعانون من الظروف الصعبة نتيجة للأحداث الجارية.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والعمل سوياً لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.