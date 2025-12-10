الباعور يستقبل القائم بأعمال سفارة تونس في طرابلس

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية في طرابلس محمد الحبيب ساسي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تناولا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء مدير إدارة الشؤون العربية المكلف نجيب أبو القاسم الرياني ورئيس قسم المغرب العربي أسامة الجدي، للمساهمة في دفع ملفات التعاون المشترك وتسهيل متابعة الاتفاقيات المستقبلية.

وتعود العلاقات الليبية التونسية إلى عقود طويلة من الشراكة الأخوية، حيث يشترك البلدان في حدود طويلة وأنشطة تجارية وبشرية مكثفة، وقد شهدت هذه العلاقات مراحل من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني المستمر منذ عام 1951، مع تعزيز تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات والمسؤولين على مدار السنوات الماضية.