«الباعور» يستقبل القائم بأعمال سفارة العراق.. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الدكتور أحمد نعمة الصحاف، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية العراق لدى ليبيا.

وتناول اللقاء “سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

كما تمت “مناقشة آليات تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.

وأكد الجانبان على “أهمية استمرار التواصل والتنسيق لتعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات، بما يعزز العلاقات بين ليبيا والعراق”.