الباعور يستقبل سفراء الصين والإمارات لتعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، وبحضور الحسن رابحة، مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا، ليو جيان، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، وذلك في أول لقاء رسمي عقب استئناف السفارة لعملها من داخل العاصمة طرابلس.

ورحب الباعور بهذه الخطوة المهمة، مؤكداً دعمه الكامل لعودة السفارة الصينية للعمل من داخل طرابلس، ومباشرة القائم بالأعمال وفريقه الدبلوماسي لمهامهم، والتواصل مع المؤسسات والقطاعات الليبية المختصة.

كما شدد على أن هذه العودة تمثل دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة.

وأكد أهمية الإسراع بإعادة تفعيل القسم القنصلي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والمضي في استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة، وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع الشركات الصينية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ونقل الباعور تحياته إلى وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، متمنياً مزيداً من التعاون والتقدم في مسار العلاقات الثنائية.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال عن تقديره العميق للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن عودة السفارة للعمل من داخل طرابلس بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات.

وأكد حرص بلاده على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف المجالات.

ويأتي هذا اللقاء تتويجاً للنجاحات الدبلوماسية التي حققتها الوزارة، والتي أثمرت عن عودة السفارة الصينية بكامل طاقمها إلى العاصمة، في خطوة تُعد مؤشراً مهماً على تعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون العملي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

وزير الخارجية المكلّف يستقبل السفير الإماراتي الجديد ويتسلّم نسخة من أوراق اعتماده

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة في طرابلس، السفير علي راشد المزروعي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد المعين لدى دولة ليبيا.

وخلال اللقاء، قام السفير علي راشد المزروعي بتسليم نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي السيد الباعور.

كما بحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في البلدين.