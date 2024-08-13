«الباعور» يستقبل الممثل الجديد لمكتب «اليونسيف» والسفير الجديد لجمهورية ألمانيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، محمد فياضي، وذلك لتقديم نسخة من أوراق اعتماده كممثلاً جديداً لمكتب الأمم المتحدة الطفولة “اليونسيف” في ليبيا.

وتم خلال اللقاء “مناقشة سبل التعاون والتنسيق وتكثيف الجهود بين الجانبين في عدد من الملفات؛ منها تعزيز حقوق الأطفال، كما أن لليونسيف عدة مشاريع تعاونية مع الجهات الوطنية المعنية برعاية الطفل مثل التعليم والحماية من العنف؛ كذلك تم التطرق إلى الالتزام بخطة عمل حكومة وحدة الوطنية اللجنة التوجيهية المشكلة بقرار من وزير التخطيط في إطار التنمية المستدامة 2023-2025م”.

هذا وحضر اللقاء مدير إدارة المنظمات الدولية السيد سفيان بالخير وعدد من موظفي الإدارة.

#طرابلس | استقبل المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد طاهر الباعور بمقر الوزارة، السيد محمد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

كما استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، رالف طراف السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة ليبيا.

ويأتي اللقاء في إطار تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين دولة ليبيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الطرفين، حيث رحب “الباعور” بالسفير الألماني، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، وبحث معه مستجدات الأوضاع في الساحة الليبية، وملف الهجرة غير الشرعية، وتابع معه الإجراءات المتخذة للزيارة المرتقبة لوزير الدولة لشؤون الهجرة بوزارة الداخلية الألمانية، وذلك لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهجرة والمجالات الأخرى.

في إطار تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين دولة #ليبيا وجمهورية #ألمانيا الاتحادية بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤