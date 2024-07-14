«الباعور» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء

استقبل الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي برفقة عبدالرحمن الهادي خمادة مدير إدارة الشؤون الأوروبية، ظهر اليوم بمقر الوزارة، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة ليبيا.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى على هامش التحضيرات والاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى الهجرة عبر المتوسط، بحث اللقاء التنسيق والتعاون ومناقشة بعض التفاصيل التنظيمية حول التجهيزات الجارية لعقد هذا المنتدى في العاصمة طرابلس الأربعاء القادم الموافق 17 يوليو الجاري.