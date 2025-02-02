«الباعور» يستقبل سفراء جمهوريتي «سيراليون الجديد وبوروندي» لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، صادق سيلا، سفير جمهورية “سيراليون الجديد” لدى دولة ليبيا، في أول لقاء له عقب تقديم أوراق اعتماده.

وهنّأ الطاهر الباعور، السفير على توليه مهامه، متمنيًا له “التوفيق في تعزيز العلاقات بين البلدين، كما أكد حرص ليبيا على توطيد أواصر التعاون مع سيراليون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة”.

من جانبه، عبّر السفير صادق سيلا، عن “اعتزازه بتمثيل بلاده في ليبيا، مؤكدًا التزامه بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين”.

في السياق، وفي أول لقاء عقب اعتماده، استقبل الطاهر الباعور، سفير المفوض وفوق العادة لجمهورية بوروندي عمر نيتزمبيري.

وناقش الجانبان خلال اللقاء “سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الباعور، على “أهمية توطيد التعاون مع بوروندي، من جانبه، أعرب سعادة السفير “نيتزمبيري” عن تطلعه لتعزيز الشراكة بين البلدين، مثمنًا دعم الوزارة لتسهيل مهام عمله”.