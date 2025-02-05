«الباعور» يستقبل سفير ألمانيا لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة ليبيا رالف جوزيڤ.

وجرى خلال اللقاء “استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير آليات التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا”.

كما قام السفير الألماني “بتسليم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للإعاقة، المقرر عقدها في أبريل المقبل، إضافةً إلى دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام في مايو القادم، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.