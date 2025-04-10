«الباعور» يستقبل سفير الجزائر الجديد لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية الجزائر الجديد لدى دولة ليبيا، عبدالكريم ركايبي، الذي قدّم نسخة من أوراق اعتماده تمهيداً لبدء مهامه الدبلوماسية في البلاد.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الباعور، بالسفير الجزائري، معرباً عن “تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه”، ومؤكداً على “عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين ليبيا والجزائر، وحرص الوزارة على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.

وأكد الباعور، “استعداد وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين السفير من أداء مهامه على أكمل وجه، بما يُسهم في دفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التنسيق والتكامل”.

هذا “وجرت مراسم تسليم نسخة أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير الإدارة العربية، ومدير إدارة المراسم العامة بالوزار”ة.