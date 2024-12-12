«الباعور» يستقبل سفير المملكة المتحدة لدي  ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير المملكة المتحدة لدي دولة ليبيا.

وتناول اللقاء “سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات،بما في ذلك فتح القسم القنصلي وعودة عمل الشركات البريطانية في ليبيا واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وذلك دعماً للتنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد”.

من جهته، أكد السفير “حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع ليبيا واستعدادها لدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد”.

وفي الختام، “شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق المشترك لتطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين”.