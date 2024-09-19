«الباعور» يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية تركيا لدى دولة ليبيا غوفين بيجيتش.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون المختلفة في عدد من الملفات الهامة وخاصة ملف إقامات الطلبة والمرضى الليبيين في تركيا، حيث تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم “408” لسنة 2024م وذلك لمتابعتهم ومعالجة أوضاعهم.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع، مؤكدين دعمهم للجهود المبذولة تجاه تعزيز الاستقرار الشامل في البلاد.