«الباعور» يستقبل سفير جمهورية ايران لدى ليبيا

فى اطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية ايران الإسلامية عين الله سوري.

وجرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك في العديد من المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة”.

و خلال اللقاء “أبلغ السفير الإيراني، رغبة وزير خارجية بلاده في زيارة ليبيا، مؤكداً رغبة طهران في تطوير العلاقة مع دولة ليبيا والتعاون في عديد المجالات حيث اتفق الجانبان على أهمية التشاور السياسي والعمل معاً لتنظيم زيارات لكبار المسؤولين من البلدين خلال الفترة القادمة؛ كذلك تفعيل اللجان المشتركة والتنسيق لإقامة معرض للصناعات الإيرانية في ليبيا”.