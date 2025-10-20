الباعور يستقبل سفير فلسطين ويؤكد دعم ليبيا الثابت للقضية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، السفير محمد رحال، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، وذلك بمقر ديوان الوزارة بحضور أسامة بغني، مدير إدارة الشؤون العربية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلاً عن مناقشة أوضاع الجالية الفلسطينية المقيمة في ليبيا وسبل تسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الطاهر الباعور خلال اللقاء على موقف دولة ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشدداً على وقوف ليبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.