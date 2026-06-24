الباعور يستقبل سفير كوريا الجنوبية.. تأكيد على تطوير العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026، في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة ليبيا جانغ جيهاك، وذلك بحضور مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا حسن رابحة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دولة ليبيا وجمهورية كوريا الجنوبية، مع التأكيد على أهمية دعم مسارات التعاون الثنائي وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات الليبية الكورية الجنوبية، والبناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، جدد سفير جمهورية كوريا الجنوبية جانغ جيهاك تأكيد حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع دولة ليبيا، وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز علاقات ليبيا مع الدول الصديقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتقني والثقافي، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الحضور الدولي للعلاقات الليبية.