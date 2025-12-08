الباعور يستقبل سفير هولندا لبحث تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صباح اليوم الاثنين، سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، أريان يولينريف، بمقر الوزارة في طرابلس.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الباعور بالسفير الهولندي، مُؤكداً على حرص الوزارة على تعزيز وتطوير أطر التعاون الثنائي بين دولة ليبيا ومملكة هولندا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعزز من جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتناول اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل التعاون في مجالات التنمية والهجرة، وبناء القدرات، ودعم المؤسسات الوطنية في ليبيا.

من جانبه، أعرب السفير أريان يولينريف عن تقدير بلاده للعلاقات القوية التي تجمع ليبيا وهولندا، مؤكداً التزام الحكومة الهولندية بتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز الروابط بين الشعبين الليبي والهولندي، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا.