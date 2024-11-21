«الباعور» يستقبل سفير هولندا لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الأربعاء، جوست كلارنبيك، سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا و هولندا.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب السفير الهولندي عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية للمجالس البلدية في ليبيا، مشيدًا بالمستوى المتميز مِن التنظيم الذي واكب العملية الانتخابية لمجالس البلديات.

وتناول الجانبان أيضًا الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لوفد من وزارة الخارجية الهولندية إلى العاصمة طرابلس، والمقررة في مطلع شهر ديسمبر 2024م.