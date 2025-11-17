«الباعور» يستقبل كبير مستشاري رئيس وزراء المجر في طرابلس

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مارسيل بيرو، كبير مستشاري رئيس وزراء جمهورية المجر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين ليبيا والمجر في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار.

وأعرب بيرو عن تقدير بلاده للعلاقات مع ليبيا، مؤكداً استعداد المجر لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق وتكثيف الزيارات المتبادلة لتطوير التعاون الثنائي.

وحضر اللقاء زولتان فابيان شيريمتيف، القائم بالأعمال بسفارة المجر لدى ليبيا، أبوبكر الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروبية، الطاهر حسين مدير إدارة المراسم، ومفتاح أبوخريص مدير مكتب الوزير.