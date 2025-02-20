«الباعور» يستقبل «مبعوثة الأمم المتحدة» الجديدة إلى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور”، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى دولة ليبيا، حنا تيتيه، وذلك في أول زيارة رسمية لها إلى طرابلس منذ تولّيها مهام منصبها.

ورحّب الباعور بـ”تيتيه” مؤكّدًا “استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام عمل البعثة”.

كما أكّد الجانبان “أهمية دعم المساعي الرامية إلى إجراء انتخابات شاملة تعكس تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل مستقر وديمقراطي، في إطار احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.