«الباعور» يستقبل مبعوث شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأوكرانية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، المبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية الأوكرانية مكسيم صبح، الذي سلم رسالة خطية من وزير الخارجية الأوكراني إلى “الباعور”، كما قدم له دعوة لزيارة رسمية إلى أوكرانيا في الوقت الذي يناسبه.

وناقش اللقاء “سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآلية تفعيل عمل اللجنة الليبية الاوكرانية، بما في ذلك إجراء المشاورات السياسية بين الجانبين، وتم التطرق إلى إستئناف عمل السفارة الأوكرانية وممارسة أعمالها من العاصمة #طرابلس في أقرب الآجال”.

وأكد المبعوث الخاص “عن رغبة بلاده في تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة”.