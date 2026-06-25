الباعور يستقبل مستشار الرئيس التركي لبحث التعاون بين البلدين

استقبل وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 24 June 2026، مستشار رئيس الجمهورية التركية جودت يلدريم، بحضور سفير الجمهورية التركية لدى دولة ليبيا غوفين بيغيتش والوفد المرافق.

وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، رحب الطاهر الباعور بالوفد التركي، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة والتعاون التي تجمع دولة ليبيا والجمهورية التركية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور متواصل على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والتركي، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان التحضيرات الجارية لاستضافة دولة ليبيا القمة الإفريقية – التركية المقبلة، حيث ناقشا الجوانب التنظيمية والموضوعية المتعلقة بالحدث، وأكدا أهمية القمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والدول الإفريقية، ودعم التعاون في القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

واتفق الطرفان على تكثيف جهود التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن نجاح أعمال القمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يعزز آفاق التعاون بين الجانبين الإفريقي والتركي.

وشهد اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار.

وشدد الطرفان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم الأمن والتنمية لشعوب المنطقة، ويعزز فرص الاستقرار الإقليمي.

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان حرصهما على تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين ليبيا وتركيا، بما يعكس متانة الشراكة القائمة بين البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات المتنامية بين ليبيا وتركيا، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تعاوناً متزايداً في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب استمرار التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا.