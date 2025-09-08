الباعور يستقبل نائبة المبعوث الأممي.. تعاون أوثق لدعم الاستقرار والتنمية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بديوان الوزارة في طرابلس، إنغيبورغ أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية الجديدة لدى ليبيا، بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية سفيان بالخير.

وقدمت ريتشاردسون خلال اللقاء نسخة من أوراق اعتمادها إلى الباعور، الذي رحب بها وأعرب عن تمنياته لها بالتوفيق في مهامها الجديدة، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل للتعاون وتقديم الدعم اللازم لتسهيل مهمتها الإنسانية والإنمائية، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات في ليبيا وسبل تعزيز الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في مجالات الدعم الإنساني، والتنسيق الإنمائي، وبناء القدرات الوطنية، بما يتماشى مع أولويات الدولة واحتياجاتها.

من جانبها، أعربت ريتشاردسون عن شكرها وتقديرها لحسن الاستقبال، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل الوثيق مع السلطات الليبية، وتقديم مختلف أشكال الدعم بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.