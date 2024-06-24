«الباعور» يستلم أوراق اعتماد السفير التركي الجديد

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في طرابلس، سفير جمهورية تركيا الجديد لدى دولة ليبيا غوفين بيجيتش الذي قدم له نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى دولة ليبيا.

ورحب الباعور بالسفير الجديد متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له.

كما أكد الباعور على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وأهمية توطيد التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وفي مايو الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار تعيين غوفين بيجيتش سفيرا لتركيا لدى ليبيا خلفا لـكنعان يلماز، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وكان السفير التركي السابق كنعان يلماز قد قضى في منصبه بليبيا 3 أعوام منذ أن بدأ عمله في طرابلس في الـ11 من من أبريل لعام 2021.