الباعور يشارك بأعمال «مجلس الجامعة العربية» في القاهرة

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 في أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وناقش المجتمعون خلال الجلسة العديد من القضايا العربية المحورية، كان على رأسها تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، وآليات التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، بهدف تعزيز الأمن القومي العربي وصون المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدول العربية.