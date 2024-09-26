«الباعور» يشارك باجتماع البلدان متوسطة الدخل في نيويورك

بدعوة من وزير خارجية المملكة المغربية شارك وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في الاجتماع الوزاري السنوي التاسع لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، وذلك على هامش أعمال اسبوع الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

كما شارك وفد ليبيا في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الاحتفال باليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية.

وألقى الطاهر الباعور، كلمة أكد فيها “دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى إنشاء المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة وجميع أنحاء العالم”.

وأشار “إلى تعاون ليبيا مع الدول الأعضاء في المؤتمر على تسريع إنشاء اتفاقية قانونية ملزمة لكافة دول الأطراف في المنطقة؛ بما يضمن السلم والأمن الاقليمي والدولي كما جدد التأكيد بأن ليبيا لن تذخر جهداً للإسهام بفاعلية في الجهود الدولية الرامة إلى نزع الأسلحة النووية من العالم أجمع”.