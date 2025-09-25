الباعور يشارك في اجتماع دولي لمناقشة الأزمة السودانية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في أعمال الاجتماع الوزاري الذي عقد بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في نيويورك، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ضم الاجتماع رفيع المستوى ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والدنمارك، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، فضلاً عن منظمات دولية وإقليمية في مقدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، حيث خُصصت الجلسة لمناقشة تطورات الوضع في السودان.

وشدد المشاركون خلال الاجتماع على أن الحوار السوداني الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع المستمر، مؤكدين ضرورة وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع، والعمل على تهدئة الأوضاع تمهيداً لمسار سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، والتأكيد على استحالة الحل العسكري للأزمة، وضرورة الدفع نحو انتقال سياسي يُفضي إلى نظام دستوري يحقق تطلعات الشعب السوداني.

من جانبهم، أكد المشاركون على أهمية الدور المشترك لكل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة في دعم جهود الحل السلمي، وتعزيز الوحدة بين السودانيين، في حين أشار الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة ضبط النفس من قبل الأطراف المتصارعة، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، مجدداً التزامه بدعم مساعي السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، جدد الحاضرون دعوتهم إلى المجتمع الدولي لدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل في السودان، وضمان أمن وسلامة المدنيين، ودعم مسارات الحلول السياسية السلمية في الإقليم.