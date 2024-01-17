«الباعور» يشارك في اجتماع وزراء الخارجية لدول حركة عدم الانحياز

انطلقت في العاصمة الأوغندية كامبالا صباح اليوم، أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التحضيري للقمة التاسعة عشرة للحركة، المقرر عقدها يومي 19 و20 يناير الجاري، بمشاركة وفد ليبي يرأسه الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وينظر الاجتماع الوزاري في المستجدات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب المسائل السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء في الحركة.

كما تعكف الوفود المشاركة على صياغة الوثيقة الختامية للقمة واعلان كامبالا السياسي واللتان ستتضمنان مواقف الحركة إزاء مختلف القضايا والتحديات.

يشار إلى أن حركة عدم الانحياز تضم حاليا 121 دولة، وكانت قد عقدت مؤتمرها الأول في بلغراد عام 1961 وأنشأت استنادا لمبادئ باندونغ لعام 1955، التي تؤكد على مبادئ السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوة او التهديد بها في العلاقات الدولية.