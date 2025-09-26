الباعور يشارك بـ«اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين» في نيويورك

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الخميس 25 سبتمبر 2025، في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي عقد ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور أمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

وكرّس الاجتماع اهتمامه الخاص باحتياجات القارة الإفريقية، وناقش قضايا تعويض الدول الإفريقية عن الاستغلال التاريخي والنهب الاستعماري من قبل الدول الغربية، بالإضافة إلى معالجة التحديات العالمية، ودعم المزيد من الديمقراطية في الأمم المتحدة لصالح أغلبية دول العالم.

وفي كلمته الافتتاحية، وجه الباعور الشكر إلى رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، وإلى كافة الدول الأعضاء على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع، مؤكداً أنه يمثل صوت الشعب الليبي الذي يتوق إلى السلام والاستقرار والتنمية بعد سنوات من الأزمات التي أثرت على مؤسسات الدولة وحياة المواطنين، إضافة إلى تأثيرها على المحيط الإقليمي.

وأشار إلى أن الحلول السياسية الشاملة، واحترام السيادة الوطنية، ودعم مسارات الحوار الوطني هي السبيل الأمثل للخروج من الأزمات وتحقيق الاستقرار المستدام.

ونوّه إلى أهمية موقع ليبيا الجغرافي في قلب المتوسط الذي يجعلها جسراً بين إفريقيا وأوروبا، مؤكداً ضرورة التعاون الدولي في ملفات الهجرة، مكافحة الإرهاب، الأمن الغذائي، وتغير المناخ.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين دول الشمال والجنوب عبر دعم جهود التنمية، نقل التكنولوجيا، وتسهيل الاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى ضرورة إصلاح المنظومة المالية والاقتصادية الدولية لتكون أكثر عدالة وشمولاً.

واختتم كلمته بالتأكيد على استعداد ليبيا للتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل بناء عالم أكثر توازناً وسلاماً وتنمية، مجدداً التزام ليبيا بدعم جهود مجموعة العشرين لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.