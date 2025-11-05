الباعور يشارك في احتفالية يوم الوحدة الروسية بطرابلس

شارك الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مساء الثلاثاء، في الاحتفال الذي نظمته سفارة روسيا الاتحادية بطرابلس بمناسبة يوم الوحدة الروسية، الذي يُحتفل به سنوياً في الرابع من نوفمبر.

وحضر الحفل أيدر أغانين، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، إلى جانب مسؤولين وشخصيات عامة.

وفي كلمته خلال الحفل، نقل معالي الوزير تهاني دولة رئيس الوزراء، المهندس عبد الحميد الدبيبة، إلى حكومة وشعب روسيا الاتحادية بهذه المناسبة، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار.

وأكد الباعور على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومحاضر الاجتماعات ومذكرات التفاهم التي تشكل الإطار القانوني والسياسي للشراكة بين البلدين.

واختتم الباعور كلمته بالتأكيد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع روسيا الاتحادية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويعزز أواصر الصداقة بين الشعبين.