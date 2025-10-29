الباعور يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ102 لإعلان الجمهورية التركية

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مساء اليوم الثلاثاء، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة جمهورية تركيا بطرابلس بمناسبة الذكرى الـ102 لإعلان الجمهورية التركية.

وألقى الباعور كلمة خلال الحفل، نقل في مستهلها – نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي – أطيب التهاني وأصدق الأمنيات إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى الحكومة والشعب التركي الصديق، بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد مسيرة حافلة بالإنجاز والتنمية امتدت لأكثر من قرن، تمكنت خلالها تركيا من أن تصبح نموذجاً رائداً في التنمية ودولة فاعلة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشاد الباعور بالعلاقات الليبية – التركية الراسخة، وبالروابط التاريخية والحضارية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى المواقف الداعمة التي قدمتها تركيا للشعب الليبي على مدى العقود الماضية، منذ مرحلة الاستقلال عام 1952 وحتى اليوم، في مجالات المسار السياسي وإعادة الإعمار والأمن والتنمية والخدمات.

كما استعرض الباعور أبرز محطات التعاون بين البلدين، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وإنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، إضافة إلى مذكرة التفاهم بشأن الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط واتفاق التنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية، التي أسست لتفاهمات قانونية عززت التعاون وحفظت المصالح المشتركة بين البلدين في شرق المتوسط.

وأشار الباعور كذلك إلى أوجه التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا في القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

وفي ختام كلمته، أكد الباعور على عمق التاريخ المشترك والرؤية المستقبلية التي تجمع البلدين الصديقين، مشدداً على التزام دولة ليبيا بمواصلة العمل مع جمهورية تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مكانتهما في المحيطين الإقليمي والدولي.