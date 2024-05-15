«الباعور» يشارك في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية في البحرين

شارك وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، والوفد المرافق له، في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس ‫جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالبحرين.

وبحسب وكالة “وال”، “ناقش الاجتماع سُبل تعزيز التنسيق والتعاون حيال القضايا ذات الأولوية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة في السياق العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ووفق الوكالة، “تمحور الاجتماع حول مناقشة جدول الأعمال، ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون في اجتماعاتهم، ليعتمدها وزراء الخارجية تمهيدًا لرفع مشاريع القرارات للقادة العرب على مستوى القمة التي تستضيفها البحرين في 16 مايو الحالي”.

وأجرى الباعور على هامش الاجتماع، “لقاءات جانبية مع نظرائه العرب، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا المطروحة على أجندة القمة العربية في دورتها 33”.