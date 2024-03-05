الباعور يشارك في جلسة استثنائية لوزراء خارجية التعاون الإسلامي بخصوص غزة

يشارك المكلف بأعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في الاجتماع التحضيري للدورة الاستثنائية لمجلس ‎وزراء_الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي تعقد اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

وعلى هامش الاجتماع بحث الباعور مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وتم الاتفاق على ضرورة تنسيق المواقف في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك في المحافل الدولية الأخرى بما يضمن وقف العدوان الهمجي الذى يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أشارت إلى أنها تعكف حاليا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية, جنبا إلى جنب مع مرصد إعلامي تم إطلاقه وباشر عمله، يعمل على رصد تلك الجرائم وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, تشن إسرائيل هجوما مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 30 ألف قتيل وأكثر من 71 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.