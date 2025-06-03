«الباعور» يعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية “زوم” مع سفراء دولة ليبيا المعتمدين لدى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار متابعة سير عمل البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج وتعزيز فاعليتها.

وشارك في الاجتماع كل من مدير الإدارة الأوروبية بالوزارة، ومدير إدارة التفتيش والرقابة، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام المعنية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض واقع العمل داخل السفارات الليبية في أوروبا، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، إضافة إلى بحث آليات تطوير الأداء القنصلي والدبلوماسي بما يخدم المصالح الوطنية الليبية.

وأكد الباعور في كلمته على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجاليات الليبية بالخارج، وضرورة الالتزام بالضوابط الإدارية والمالية المعتمدة من الوزارة، مشددًا على دور البعثات الدبلوماسية في تحسين صورة ليبيا وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تعقدها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمتابعة وتقييم أداء البعثات الدبلوماسية الليبية، والعمل على تطوير أدواتها ومنهجياتها بما يتماشى مع توجهات الدولة الليبية في سياستها الخارجية.