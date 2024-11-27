«الباعور» يعقد اجتماعاً مع مدراء الإدارات السياسية والفنية

عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعاً موسعاً مع مدراء الإدارات السياسية والفنية، بحضور مدير مكتب التفتيش والرقابة.

وبحث الاجتماع “تقييم أداء الوزارة للعام 2024م وحصر إنجازاتها، ومناقشة المشاكل التي تواجهها في أداء مهامها وكيفية حلها واقتراح آليات لتطوير العمل؛ بالإضافة إلى رسم خطة ورؤية استراتيجية لعمل الوزارة للعام الجديد 2025م”.

وشدد الباعور “على أهمية إظهار الوزارة بالشكل التي يليق بها أمام الاستحقاقات التي أمامها عبر رفع أداء موظفيها والاهتمام بسير العمل الإداري والمتابعة الدقيقة لكل الملفات الموكلة لها، مشيراً إلى ضرورة أن يكون العام 2025م هو عام متميز للدبلوماسية الليبية كما كان “2024م” عام العودة للساحة الدولية عبر النشاط السياسي المكثف”.