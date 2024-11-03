«الباعور» يعقد اجتماعاً مع وزير خارجية جيبوتي

عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعاً ثنائياً مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف.

وتناول الاجتماع “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، ودعم جهود موسسات الاتحاد الافريقي ومنها بنك الاستثمار الأفريقي الذي تستضيفه ليبيا وأهمية دعم تجمع دول الساحل والصحراء وأمانته التنفيذية”.

وأكد الاجتماع على أهمية “تبادل الدعم في المنظمات القارية والدولية وتبادلا وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا التي تمر بها المنطقة”.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، إلى جيبوتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري التركي- الأفريقي الثالث الذي يهدف إلى مراجعة وتقييم آليات التعاون بين القارتين.