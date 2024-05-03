«الباعور» يعقد سلسلة لقاءات في كوبنهاغن

عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في الدورة الـ21 لاجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا ونظرائهم من دول شمال أوروبا المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت شعار “تعددية الأطراف وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات البينية”.

وأجرى الباعور على هامش الدورة اجتماعات ثنائية مع وزارء خارجية الدول المشاركة، لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الأراء حول مختلف المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

والتقى وزير الخارجية بالإنابة مع وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، حيث رحب الجانبان خلال هذا اللقاء ببعضهما، كما بحثا مسارات العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتأكيد على بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الثنائي والدفع به إلى مستويات أشمل بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الصديقين.

كما التقى الباعور مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تونس منير بن رجيبة، حيث أشاد الجانبان بعمق العلاقات والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين القائمة على المصالح المتبادلة والتعاون المشترك.

وفي ذات السياق، التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري أحمد عطاف؛ حيث تناول اللقاء استعراض علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور والتنسيق حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وأجرى الباعور اجتماعاً مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا جريس نادلي مانديس، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في المنطقة، وأهمها سبل دعم قضية الشعب الفلسطيني الشقيق بالمحافل الدولية؛ كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين ليبيا وجنوب أفريقيا دعماً لجهود المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد.

والتقى الباعور أيضا، مع وزير خارجية جمهورية أوغندا جن اودنجو جيجي أبوبخار، وتم خلاله بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة دور الاتحاد الأفريقي في دعم العملية السياسية وصولاً إل إجراء الانتخابات الوطنية؛ كما ناقش الجانبان ملف الاستثمارات الليبية في أوغندا واستئناف مباشرة السفارة الأوغندية عملها من العاصمة طرابلس.

وأيضا التقى الباعور مع وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكي غاسموسن، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات الليبية مع الدول الاسكندنافية ومن بيها الدنمارك، وتم التطرق إلى سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعوة الشركات الدنماركية المتخصصة في مجالات الطاقات المتجددة لدعم مشاريع التنمية في البلاد، كما تم التباحث حول إمكانية رفع الحظر على الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية، وحثّ على استئناف عمل السفارة من العاصمة طرابلس.

هذا وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا.