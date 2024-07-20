«الباعور» يقدم إحاطة عن وضع ليبيا في مجلس الأمن

التقى المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية الطاهر الباعور، مع المندوبين الدائمين ونوابهم للدول الأعضاء بمجلس الأمن، وذلك بحضور مدير إدارة المنظمات بالوزارة، ومندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة.

وخلال اللقاء قدم “الباعور”، إحاطة حول الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك تطورات المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية”.

وشدد خلال اللقاء “على محورية دور مجلس الأمن في دعم جهود إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الانتخابات بليبيا وفق قوانين عادلة ونزيهة”.

جاء ذلك على هامش مشاركة ليبيا في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن والمخصصة لمناقشة بند “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”، وشهد اللقاء حوارات مستفيضة حول أهمية مواصلة المجتمع الدولي دعم ليبيا خلال مرحلة التحول الديمقراطي، وكذلك مناقشة المخاطر التي تهدد هذا التحول وأهمية منع عودة ليبيا إلى حالة الانقسام.

#نيويورك | على هامش مشاركة #ليبيا في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن والمخصصة للوضع في الشرق الأوسط و فلسطين، عقد السيد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الخميس، ١٨ يوليو ٢٠٢٤