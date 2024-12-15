«الباعور» يلتقي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، طارق بن سالم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والوفد المرافق، بحضور أسامة سعيد بغني مدير ادارة الشؤون العربية.

وتناول اللقاء “تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير وتفعيل اتحاد المغرب العربي وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه الامانة العامة للاتحاد في ضل رئاسة دولة ليبيا للاتحاد”.

#طرابلس | التقى السيد الطاهر الباعور المكلف بتسيير اعمال ديوان وزراه الخارجية والتعاون الدولي، صباح اليوم الاحد، السيد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الأحد، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤