الباعور يلتقي السفير الإيراني.. دعوات لتنسيق المواقف ووقف العدوان

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور،عين الله سوري، السفير الإيراني لدى ليبيا.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يشكله من انتهاك لسيادتها وأمنها، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، وقدّم السفير الإيراني عرضًا مفصلًا حول التطورات الأخيرة والتداعيات الإنسانية المترتبة على التصعيد.

وأكد الجانبان على أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية، والعمل المشترك لدعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان، مع التشديد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.