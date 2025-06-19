الباعور يلتقي السفير الياباني لمناقشة العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، شيمورا إيزورو، سفير اليابان لدى ليبيا.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.

واختتم اللقاء بتوجيه السفير دعوة رسمية للسيد الباعور للمشاركة في الدورة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، المقرر عقده بمدينة يوكوهاما خلال العام الجاري.

وتأتي زيارة سفير اليابان إلى ليبيا في ظل اهتمام متزايد من طوكيو بدعم جهود الاستقرار والتنمية في شمال إفريقيا، لا سيما ليبيا التي تمر بمرحلة انتقالية دقيقة بعد سنوات من الصراع.

وتسعى اليابان من خلال تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع ليبيا إلى المساهمة في إعادة بناء المؤسسات وتحفيز الاستثمار في قطاعات متعددة، منها الطاقة والبنية التحتية.

ويعد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) يُعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات التنموية بين الدول الإفريقية وشركاء دوليين مثل اليابان، حيث تُعرض خلالها مبادرات جديدة لدعم النمو المستدام وتعزيز الأمن والاستقرار في القارة.

