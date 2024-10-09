«الباعور» يلتقي القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى دولة ليبيا جيريمي برنت.

وتناول اللقاء “مناقشه عدد من ملفات التعاون الثنائي بين الجانبين؛ بالإضافة إلى عدد من الملفات والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

القائم بالأعمال برنت: "كان لي شرف لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف الباعور اليوم في #طرابلس. ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، ودعم الدور الحيوي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا." pic.twitter.com/EHJgphL0Hr — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) October 9, 2024