«الباعور» يلتقي القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 9 أكتوبر 2024 - 20:51 | آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 21:04 نُشر: الأربعاء، 9 أكتوبر 2024 - 20:51
ليبيا
وزارة الخارجية
مناقشه ملفات التعاون الثنائي بين الجانبين

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى دولة ليبيا جيريمي برنت.

وتناول اللقاء “مناقشه عدد من ملفات التعاون الثنائي بين الجانبين؛ بالإضافة إلى عدد من الملفات والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 21:04
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً