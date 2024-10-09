«الباعور» يلتقي الممثل الخاص لمفوضية الاتحاد الافريقي لدى ليبيا

التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الأربعاء، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية، مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لدى ليبيا وحيدة العياري.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على فيسبوك أن” اللقاء تناول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة دور الاتحاد الافريقي في ملف جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، ودعم حكومة الوحدة الوطنية لهذا المسار.”\

وأكد الجانبان على “أهمية التعاون والتنسيق المشترك؛ بما يمكن الاتحاد الافريقي من دعم وتعزيز مساعي دولة #ليبيا الرامية إلى الاستدامة والاستقرار وإنجاح ملف المصالحة الوطنية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي”.