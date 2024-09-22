«الباعور» يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في مستهل مشاركتة في أعمال الدورة “79” للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول النقاش “عدة قضايا تهم دول الاتحاد وكيفية توحيد الجهود والتضامن الأفريقي”.

كما تناول اللقاء ظ”دور الاتحاد الإفريقي في تقدم جهود المصالحة الوطنية بليبيا وسبل تفعيل المسار ومواجهة التحديات”.

وأكد الباعور، “على الدعم اللامحدود لحكومة الوحدة الوطنية لمسار السلام والمصالحة وتسيرها بالعمل مع المجلس الرئاسي والأجسام والجهات الأخرى ذات العلاقة”.