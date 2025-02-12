«الباعور» يلتقي رئيس «مفوضية الاتحاد الإفريقي» في أديس بابا

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، في أديس أبابا، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، وذلك استباقاً لانعقاد الدورة العادية الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد، التي ستنطلق أعمالها صباح يوم الأربعاء 12 فبراير.

وركز اللقاء على “دور الاتحاد الإفريقي ومفوضيته في دعم جهود تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الأولوية على المستوى القاري”.

،وأكد الجانبان “أهمية دفع العمل المشترك داخل لجان الاتحاد، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتكتل الإفريقي”.

كما ناقشا “المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وتبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في القارة”.