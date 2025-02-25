«الباعور» يلتقي سفراء دول «الاتحاد الأوروبي» المعتمدين لدى ليبيا

التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، عدداً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا.

وناقش الاجتماع “شواغل واهتمامات دول الاتحاد الأوروبي حيال التطورات في ليبيا، ووضع حقوق الإنسان، والهجرة غير النظامية”.

كما ناقش الاجتماع “آخر المستجدات السياسية، وأكد “الباعور”، التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وسعيها إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمواثيق الدولية والقوانين النافذة، بما يعزز التعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات”.