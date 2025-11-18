«الباعور» يلتقي سفيرة النمسا لتعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، باربرا غروس، سفيرة جمهورية النمسا لدى دولة ليبيا.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

كما ناقشا مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك دعم المسار السياسي وتعزيز الاستقرار الدائم، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وتطرق الطرفان أيضاً إلى فرص تطوير برامج التعاون الفني وبناء القدرات والتبادل الأكاديمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الروابط بين البلدين، ويعكس روح الشراكة والصداقة بينهما.