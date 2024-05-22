الباعور يلتقي سفيري ألمانيا وكندا

بحث وزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور، بمقر وزارة الخارجية اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات، الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في دفع آفاق التعاون والشراكة ويحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وفي سياق متصل، استقبل الباعور، بمقر وزارة الخارجية، السفيرة الكندية لدى ليبيا ايزابيل سافرد.

وتناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.