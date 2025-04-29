«الباعور» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي ووفداً من الخارجية المصرية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، السفير نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، ظهر اليوم في مكتبه بالعاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي، كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وتتمتع ليبيا بعلاقات متنوعة مع الاتحاد الأوروبي تشمل مجالات عدة، أبرزها التعاون السياسي، الاقتصادي، والتنموي، منذ عام 2011، ومنذ بداية الأزمة في ليبيا، كانت العلاقة بين الجانبين محكومة بظروف صعبة، حيث بذل الاتحاد الأوروبي جهودًا كبيرة لدعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز الاستقرار فيها من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، دعم الحوكمة، وبناء مؤسسات الدولة.

الباعور يستقبل وفد وزارة الخارجية المصرية لبحث تعزيز التعاون الثنائي

في سياق متصل، استقبل الطاهر الباعور، صباح اليوم بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، وفدًا من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالشؤون القنصلية وأوضاع الجاليتين الليبية والمصرية المقيمتين في البلدين الشقيقين، وآليات تيسير وتطوير العمل القنصلي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.