«الباعور» يلتقي سفير دولة قطر لبحث تفعيل التعاون المشترك

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، السفير خالد محمد الدوسري، سفير دولة قطر لدى دولة ليبيا، حيث تم التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء “على عمق العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائي، والتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وتطرق اللقاء إلى “أهمية تفعيل اللجنة المشتركة الليبية-القطرية، بما يعكس التطلعات الثنائية نحو تعزيز التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل في كافة المجالات”.

وأشاد الباعور، “بالدور الإيجابي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم استقرار ليبيا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع الدوحة بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين”.

بدوره، أعرب السفير القطري عن “استعداد بلاده لتعزيز العمل المشترك مع ليبيا، مؤكداً التزام الدوحة بدعم الشعب الليبي في مسيرته نحو بناء الاستقرار في البلاد”.